Suçüstü yakalandılar

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da polise başvuran R.C.Ç adlı işadamı kendilerini Afrikalı işadamı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını, aynı kişilerin bu kez bir arkadaşını arayarak dolandırmak istediklerini söyleyerek şikayetçi oldu.
ŞÜPHELİLERİN MÜTHİŞ DOLANDIRICILIK SENARYOSU
İşadamı R.C.Ç. poliste verdiği ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Konsolosluk aracılığı ile Türkiye'ye altın getirdiklerini bunu ucuz fiyattan satabileceklerini söylediler. Onlara inandım. Bir otelde buluştuk. Yanımızda 60 bin dolar vardı. Parayı otelde bulunan kasaya bırakarak altınları kontrol ettirmek için kuyumcuya gittik. Ancak altınlar sahte çıktı. Bunun üzerine şüpheliler benden özür dileyip kasada bulunan parayı geri almamı söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Kasadaki paraları aldım. Bir süre sonra kontrol ettiğimde paraların sahteleriyle değiştirildiğini gördüm. 60 bin dolar paramı çaldılar" dedi.
ŞİŞLİ'DE 5 YILDIZLI OTELDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin yeni kurbanlarıyla buluşmak için sözleştikleri Şişli'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis her ihtimali değerlendirilerek işadamına şüphelilere vermesi için sahte paralardan oluşan 60 bin dolarlık bir paket hazırladı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Polis operasyonu sırasında önce mağdurların yanına gelen 2'si Lübnanlı 4 kişi gözaltına alındı. Bir süre sonra bu kez ellinde sahte altınlarla işadamının yanına gelen Kamerun uyruklu Ronel Tela F.(28)ve Gine uyruklu Souma S.(21) de yakalandı.
OPERASYON ANLARI KAMERADA
Öte yandan polisin otelde düzenlediği operasyon saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ekipler otel odasına girip, şüphelileri yakalıyor. Odada bulunan sahte altın ve paralara el koyuyor.
ÜÇ İŞ ADAMINDAN 150 BİN DOLAR ÇALMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 3 işadamından toplamda 150 bin dolar dolandırdıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kamerun uyruklu Ronel Tela F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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