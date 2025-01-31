Sahte alkol yine can aldı!

Fatih'te iddiaya göre, sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Salı günü Fatih Beyazıt'ta meydana geldi.

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İddiaya göre, bir kişiden alkol alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.