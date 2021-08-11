Show TV'de izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet'in sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

"AGÂH BEY SİZ BİR İŞLER Mİ ÇEVİRİYORSUNUZ?"

Agâh'ın sıradaki hedefinin merak konusu olduğu tanıtımda yaşanan patlama dikkat çekiyor. Agâh, kedi kostümü giyerek yeniden harekete geçerken çaldığı kapının arkasından kızının çıkması şoke ediyor.

ŞAHSİYET'TE NELER OLDU?

Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen yedinci bölümünde Nevra, Ufuk'un ve iki kardeşinin de öldürülmesiyle çıkmaza girdi. Öldürülen Ufuk'un yıllar önce gittiği doktorla görüşen Nevra, Ufuk hakkında bilgi almaya çalıştı. Nevra, doktorun kendini tehdit eden adamdan bahsetmesiyle öldürülen kişilerin fotoğraflarını doktora gösterdi. Nevra, cinayetleri işleyen kişinin peşinde ipucu yakalamaya çalışırken Agâh, yeni cinayetler işlemeye devam etti. Nükhet ile birlikte akşam yemeğine gittikleri mekanda bir grup adam tarafından basılmalarıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Agâh, sinirlerine hakim olamadı ve kedi kostümünü giyerek hepsini öldürdü. Agâh'ın cinayetleri bu bölümde de izleyenleri şoke etti.

İşte Şahsiyet'in 8. Bölüm Tanıtımı;