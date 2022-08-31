Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

İHA

Emre Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali kapsamında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde konser verdi. Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.

Görevliler tarafından taşınan şarkıcı, hastanede tedavi altına alındı.

Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.

Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.