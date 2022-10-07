Haberler Gündem Şahkukulu Sultan Dergahı Cemevi nerede ve nasıl gidilir? Şahkukulu Sultan Dergahı ve Cemevi nerede, nasıl gidilir? Şahkukulu Sultan Dergahı ve Cemevi nerede, nasıl gidilir? Adres tarifi Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreni nedeniyle merak edilen mekanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Şahkulu Sultan Dergahı nerede ve nasıl gidilir? İşte merak edilen adres... ABONE OL











Şahkukulu Sultan Dergahı Cemevi nerede ve nasıl gidilir? Şahkukulu Sultan Dergahı ve Cemevi nerede, nasıl gidilir?

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