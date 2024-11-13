Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olurlar. Fakat Mardin’in en zenginlerinden, büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz da Bala’ya takıntılı derecede aşıktır ve onu kaçırıp kendisine tutsak eder. Yavuz’un korkunç işkenceleri bebeği dünyaya geldiğinde daha da büyür. Rıfat Bala’dan asla vazgeçmez ve Bala kucağındaki çocuğuyla birlikte sonunda Rıfat’la kaçmayı başarır.

Mardin’den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaza yerinde bırakıp kendilerine öldü süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda kendilerine yepyeni bir yaşam kurarlar. Ormanda inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla günbegün bir masal evine dönüştürürler. Sırayla çocuklarının dünyaya gelmesiyle aileleri gittikçe genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini ortaya koyarak, kayıtsız, kimliksiz ama çok güzel altı çocuk yetiştirirler. İnsanlardan uzak ama oldukça huzurlu, aslında tam da düşledikleri gibi bir hayata sahiptirler artık.