Sahip oldukları benzersiz özelliklerle herkesi şaşırtıyorlar
Doğa her zaman şaşırtıcı bir yer olmuştur. Bazı zamanlar karşımıza o kadar ilginç özelliklere sahip canlılar çıkıyor ki bu benzersizliğe hayran olmakla beraber doğanın sınırlarını yeniden sorgulayabiliyoruz.
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"İkinci parmağım ayağımın geri kalanından çok daha uzun."
- 2
"Çift kuyruklu bir kertenkele."
- 3
"Sol elimde doğuştan şekil bozukluğu var."
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- 4
"Avustralya'da kış aylarında sakız ağacı yapraklarındaki renkler tamamen farklı."
- 5
"24 ayak parmağı olan polidaktil kedim Tofu'yu tanıtmak istiyorum!"
- 6
"Çocuğumun ayak parmakları o kadar uzun ki onları parmağıma dolayabilir."
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- 7
"Garip ayaklarım (perdeli ayak parmakları, düztabanlık, diğer deformiteler)."
- 8
"Gözüme tırnak battı. Gözbebeğimi gerdiler ve diktiler."
- 9
"Kürkü Street Fighter'daki bu adama benziyor!"
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- 10
"Ayak baş parmağı gibi görünen çarpık baş parmaklarla doğdum."
- 11
"Çocukken yüzük parmağımı kırdım ve şimdi hava soğuduğunda tepki vermeyen tek parmak o."
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"Siyah beyaz bir sincap."
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- 13
"Kız arkadaşımın kedisinin iki farklı renkli gözleri var ve fotoğraf çekildiğinde farklı renkleri yansıtıyorlar."
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"Bunu yayınlayacağımı hiç düşünmemiştim."
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"Bahçemdeki mutasyona uğramış papatyalar."
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"İşte gerçekten uzun parmakları olan bir el."
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"Elimde çok fazla çizgi var."
Kaynak: Reddit