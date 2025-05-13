Şahinbey'den 127 tekerlekli sandalye hediyesi

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla "Bir Gün Değil 365 Gün Beraberiz" sloganıyla 127 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenledi.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şunları söyledi:

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"Engelli olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Rabbimiz her birimize farklı imtihanlar vermiştir. Engelli kardeşlerimizin durumu da bir imtihandır. Aslında bizler de bu vesileyle imtihan oluyoruz. Toplumun diğer bireyleri olarak onlara karşı sorumluluklarımızı ne ölçüde yerine getiriyoruz? Yardımlaşma konusunda üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Bunlar da bizlerin sınavıdır.

Asıl engellilik, zihindeki engeldir. Bedensel engel, yaşamın önünde engel değildir. Önemli olan, empati kurmak ve destek olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerle ilgili çok kıymetli yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Evde bakım desteğinden tutun, engelli maaşına kadar, kamu binalarının erişilebilir hale getirilmesinden özel istihdam teşviklerine kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı.

Eskiden engelli kardeşlerimiz akülü ya da manuel sandalye almak istediklerinde 'bize torbalarca pet şişe kapağı getir' denilirdi. Oysa bu, adeta imkansızı istemekti. Çok şükür biz göreve geldiğimizden beri böyle bir saçmalığa son verdik. Hiçbir talepte bulunmadan, kim neye ihtiyaç duyuyorsa onu temin etmeye çalışıyoruz.

Bugün 127 sandalye dağıtıyoruz, ancak bugüne kadar toplamda 4 bin 311 adet akülü ve manuel sandalye hediye etmişiz. Bunun yanı sıra; hasta bakım yatağı, işitme cihazı, protez kol ve bacak, solunum cihazı, beyaz baston, akıllı klozet, engelli parkları, şarj dolum istasyonları gibi birçok ihtiyacı da karşılamaya devam ediyoruz." Vatandaş Esra Bozkurt ise, "Şahinbey Belediyesi, bir gün değil 365 gün bizimle birlikte. Bize her anlamda destek sağlıyor. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.