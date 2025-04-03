Şahinbey'de çocuk şenliği

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince, çocukların tatilini etkinliklerle geçirmesi için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde çocuk şenliği düzenledi.

Sinema, tiyatro ve çocuk müzikallerinin de sunulduğu şenlik 6 Nisan'da sona erecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Okullar tatil olduğu için çocuklarımıza güzel bir etkinlikler hazırladık. Pazar gününe kadar sürecek olan Çocuk Şenliği'nde birçok etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.