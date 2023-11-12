Şahinbey Belediyespor, Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

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Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Polonya'nın Wisla Krakow takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından İspanya'nın Estepona kasabasında düzenlenen organizasyonun finali, Francisco Munoz Perez Belediye Stadı'nda yapıldı.

Wisla Krakow'un 2 ve 12. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısı, Şahinbey Belediyespor'un 18. dakikadaki golüyle 2-1 tamamlandı.

23. dakikada 6 kişi kalan rakibine karşı 43. dakikada skoru eşitleyen Şahinbey Belediyesispor, 50+5'inci dakikada kaydettiği golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Şahinbey Belediyespor, 2021'den sonra bir kez daha kupanın sahibi oldu.

Böylece 4. defa organize edilen turnuvayı yine bir Türk kulübü kazandı. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2022'de ise Etimesgut Belediyespor kaldırmıştı.