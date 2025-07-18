Sahilde güneşlenirken iş makinesinin altında kalarak can verdi

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Abana ilçesinde sahilde dinlenen kadın, temizlik yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadının hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.