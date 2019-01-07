07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sahil Güvenlik Komutanlığının 2019 yılı birinci dönem "uzman erbaş" alımına ilişkin şartlar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bugün saat 14.00'te başlayacak başvurular 17 Ocak saat 14.00'e kadar Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesi "www.sg.gov.tr" üzerinden yapılacak. Uzman erbaş olmak isteyen adayların en az lise mezunu ve 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.
Adayların ayrıca askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları ve askerlik hizmetini yapmış adayların terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla sürenin geçmemiş olması isteniyor.
Başvuracak adaylar yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, uygulamalı sınavlar ile mülakatta başarılı olduktan sonra belirlenen kontenjan listesine girmeye hak kazanacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, başvuru tarihleri içerisinde "sözleşmeli er" olarak ilk sözleşmesini (3 yıllık) tamamlayan ve müteakip sözleşme süreleri içerisinde bulunan 29 yaşını bitirmemiş olanlar da "uzman erbaş" alımı için başvuruda bulunabilecek. Ancak sözleşme süresi sona ermiş olup, sözleşme yenilemeden sözleşmeli erlikten ayrılanlar söz konusu yaş şartından yararlanamayacak.
AA'nın haberine göre; başvuru tarihleri içerisinde ilk 3 yıllık sözleşmesi devam eden adaylar da başvuru yapamayacak.
ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE DİĞER ŞARTLAR
Sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlı bulunan birlik ve kurumlarda elektrikçi, ikmal (aşçı),telsizci, şoför, serdümen ve kurbağa adam branşlarında istihdam edilecek.
Adayların en az 164 santimetre boyunda olmaları ve boy-kilo standartlarının kılavuzda belirtilen aralıkta yer almaları istenirken, şoförlük dışındaki branşlara başvuracakların yüzme testlerini başarıyla geçmeleri gerekiyor.
Yüzme testlerinde adaylardan asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme şartı aranacak.
Kurbağa adam branşı için başvuracaklardan ise su üzerinde ellerini kullanmadan 2 dakika sabit durmaları, 50 metre kurbağalama, 50 metre yan stilde ve 50 metre serbest yüzebilmeleri, 4 metre derinliğe serbest dalarak dipteki mankeni çıkarmaları ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilmeleri istenecek.
Adaylar ayrıca fiziki yeterlilik ve değerlendirme testlerinde 2 dakikalık süre içinde şınav ve mekik çekerek, bin 500 metrelik parkurda koşacak.
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ile adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler 31 Ocak tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının internet adresinden duyurulacak.
Adayların diğer şartlar ile gerekli belge ve işlemler için "www.sg.gov.tr" adresinde yayımlanan başvuru kılavuzunu incelemeleri gerekiyor.
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