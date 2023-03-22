İHA

Kocaeli'de yaşayan C.Y., 2020 yılında Ayvalık'ta tatil yapmak için sahibinden.com sitesi üzerinden ev kiralarına baktı. H.M. isimli şahsın ev ilanını gören C.Y., şahısla iletişime geçti. İkili ev kirasını bir günlüğüne 500 TL'ye anlaştı. Kapora olarak 500 TL veren C.Y., H.M.'ye bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

"AYVALIK'TA TATİL YAPACAKTIM"

"Dolandırıcılık" suçundan açılan duruşma Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya mağdur C.Y. katılırken H.M. katılmadı. Nasıl dolandırıldığını anlatan C.Y., "Ayvalık'ta bir hafta tatil yapmak amacıyla sahibinden.com üzerinden ev kiralamak istedim. Site üzerinden yaptığım araştırmalardan sonra beğendiğim evin ilan sahibine ulaştım. H.M. isimli ilan sahibiyle günlük 500 TL'ye anlaştık. Kapora olarak benden 500 TL istedi. H.M.'ye parayı yolladım ancak bir daha kendisine ulaşamadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, H.M.'ye işlediği suçtan dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.