A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adından yine gururla söz ettirdi.
Bugüne kadar elde ettiği başarılarla milli takımlarımız arasında en başarılı ekip olan Filenin Sultanları, Çin karşısındaki performansı ile bunu bir kez daha ispatlarken Türkiye'nin de göğsünü kabarttı.
Zaferin ardından sosyal medyada destek mesajları sel olurken "Şahane kadınlar" ve "Türk kadınının gücü" vurgusu ön plana çıktı. Voleybolcularımızın yazdığı destanın ardından ise kaptan Eda Erdem Dündar'ın geçmişteki sözleri akıllara geldi.
"O FOTOĞRAFI GÖRDÜĞÜMDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"
Geçtiğimiz sene 8 Mart Kadınlar Günü'nde Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'e özel bir röportaj veren Eda Erdem Dündar, final oynadıkları Avrupa Şampiyonası'nda gündem olan ve "Türk kadınının gücü" ifadesiyle paylaşım rekoru kıran fotoğrafı ile ilgili "Elbette çok duygulandım ve gurur duydum, hala fotoğrafı gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’muzun fotoğrafçısı Mert Bülent Uçma bana ömür boyu hatıra kalacak bir fotoğraf karesi hediye etmiş oldu. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum; hırsımı, vazgeçmeyişimi ve azmimi insanlara örnek olabileceği umuduyla diri tutuyorum. Bu kare ile de güçlü Türk Kadını fotoğrafları arşivinde yer alabildiysem, ne mutlu bana." ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN BAZILARI
SIRADAKİ RAKİP İTALYA
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü (yarın) İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN ÖNE ÇIKAN BAŞARILARI
- 2 Avrupa İkinciliği (2003, 2019)
- World Grand Prix üçüncülüğü (2012)
- Dünya altıncılığı (2010)
- Dünya Kupası yedinciliği (2003)
- 2012'den sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yer alıyoruz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!