Şahan Gökbakar, Sit Alanı'ndaki villasıyla ilgili açıklama yaptı

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Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilmişti. Ünlü komedyenin evinin yapı kayıt belgesi iptal edilerek, yıkım kararı alınmıştı. Gökbakar'ın villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu belirtilmişti.

Belediye ekipleri harekete geçti Haberi Görüntüle

FATİH ALTAYLI: SENİN AİLEN BÜYÜDÜKÇE, BİZ DE SENİN ARAZİNİ BÜYÜTMENİ İZLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

Bir süredir gündemde olan bu haberle ilgili gazeteci Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar'ı eleştirerek; "Şahan, haksız. Bu Türk Milleti'nin en muhalifi bile emlak söz konusu olduğu zaman birden bire gözünü rant bürüyor. Cennet gibi bir yerde küçük bir evi var. Zaten orada büyük ev olmaz, olmamalı da. Sen aileni büyüttükçe biz de senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz. Şahan'ı da severim, iyi bir adamdır. Pek çok muhalif insanın başı sırf bu emlak meselesinden dolayı belaya giriyor. Yerin küçük geliyorsa ya o yeri alma ya da aldıysan bir kere sat daha büyüğünü al ama ben yandan büyütürüm oraya da onu yaparım bu yanlış bir kafa. Hele kendini daha medeni konumluyorsan iki kere dikkatli olman lazım. Ufacık bir yer, ne kadar şirin ev orman içerisinde... Niye yapıyorsun? Kendi düşen ağlamazmış. Şahan'ı koruyacak halimiz yok. Şahan sabahtan akşama yanlış yani. Sırf Şahan da yapmıyor, herkes yapıyor. Şahan da, 'Herkesten ne eksiğim var' demiş olabilir. Babanın malı mı neden oraya iskele yapıyorsun? Aç gözlülük iyi bir şey değil yetineceksin" ifadelerini kullandı.

REKLAM Şahan Gökbakar'ın evinin bulunduğu koydan görüntü. Fatih Altaylı'nın bu tepkisinin ardından Şahan Gökbakar, suskunluğunu bozdu. Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Şahan Gökbakar, yaptığı açıklamada şunları söyledi; Marmaris'in eski belediye başkanı Mehmet Oktay, 2021'de Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında Şahan Gökbakar'ı evinde ziyaret ederek, 'Geçmiş olsun' dileklerini sunmuştu.