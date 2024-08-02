Şahan Gökbakar: Bak bakayım açılıyor mu Instagram?

Gani Müjde ise "BTK nın Instagram engellemesi ne kadar çağdışıysa , Instagram'ın Haniye mesajlarına engelleme getirmesi de çağdışılık ve dangalaklık içeriyor. Akıl, bilim ve yapay zekâ çağında tartıştığımız şeylere bakınız" sözleriyle tepkisini dile getridi.

"Şu an instagram partisi kurulsa iktidara gelirdi yeminlen. Bi yüzde 5 daha uçtu gitti..."

Fotoğraflar: Instagram, X