Ünlü komedyen, geceye katılanlara ve sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Ailem ve dostlarım keyifteyiz. En önemlisi afiyetteyiz, sağlığımız sıhhatimiz yerinde. 39 yıl boyunca köprünün altından çok su aktı ama sevgi ve samimiyet eksik olmadı masamızda. Nice yaşlara beraberce. Ama seneye 'Dirty Forty'! 40'ı farklı kutlayacağız."