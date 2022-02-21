Belçika Pro League takımlarından Charleroi'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Ozornwafor, dün akşam zor anlar yaşadı.

Saing-Gilloise ile oynanan maçta topsuz alanda boynuna yumruk atılan Valentine Ozornwafor baygınlık geçirerek 2 kez bilincini kaybetti. Ozornwafor hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun durumunun iyi olduğu ve kontrollerinin devam ettiği belirtildi.