Şah pilavı tarifi, nasıl yapılır?

ŞAH PİLAVI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

250 g pirinç

150 g Tereyağı

0.3 g safran

200 g kuzu eti

100 g alça erik

100 g kuru kayısı

100 g kestane

50 g kuru soğan

10 g zerdeçal

5 g tuz

5 g karabiber

6 adet lavaş

100 g kuru üzüm

ŞAH PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Soğanları jülyen doğrayın, önceden pişirdiğiniz kuzu eti ile harmanlayın.

Erik, kuru üzüm, kayısı ve kestaneyi ekleyin. Ardından zerdeçal, tuz, karabiber ekleyerek biraz soğumaya bırakın.

Basmati pirincini tuzlu suda 2 saat kadar bekletin. Pirinci yıkayın, kaynamış suda pişirin.

Pişirdiğiniz pirinci süzün, erimiş tereyağı ile yağlayın.

Safranı kaynamış suda demlendirin. Demlenen safranı pilav ile karıştırın. Üzerine tuz ilave edin.

Lavaşları tencereye göre ayarlayarak kesin. Pilavın bir kısmını lavaşları dizdiğiniz tencereye yerleştirin tam ortasına biraz çukur oluşturun.

Eti ve kuru meyveleri eşit miktarda koyun. Üzerini örtecek kadar pilav ekleyin ve lavaşı kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Servis yapmadan önce üzerine sotelenmiş kuru meyvelerden ekleyin.