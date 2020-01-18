Kararda, şunlar kaydedildi:



"Aynı kanunun ilgili bir başka maddesinde ise yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'inden 3'üne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, 10 bin liradan az olamaz. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilidir."



Dosyanın bir örneği, gereğinin yapılması için RTÜK'e gönderildi.