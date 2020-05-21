"Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" başvuru koşulları belli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk turizminin normale dönüş süreci için Bakanlığın uygulamaya koyduğu "Sağlıklı Turizm Belgesi", turistlere tatillerini gönül rahatlığıyla geçirebilecekleri güvenli bir tatil hizmeti sunulmasını sağlayacak.
Açıklamada, belgelendirmeye ilişkin görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak belgenin, ilgili bakanlıkların katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlandığını belirterek, programın ayrıntılarını paylaştı.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED),Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alarak, birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda yetkili kuruluşları belirlediklerine işaret eden Bakan Ersoy, bu belge ile konaklama ve yeme-içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleneceğini vurguladı.
Sağlıklı Turizm Belgesini verecek kuruluşların yetkinlikleri bakımından aynı zamanda TÜRKAK tarafından da onaylandığını belirten Bakan Ersoy, bugün itibarıyla bu kuruluşların "www.tga.gov.tr" internet adresinden ilan edileceğini bildirdi.
- Belgeyi almak zorunlu değil
Bakan Ersoy, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet verdiğini tescillemek isteyen tesisleri, açıklanan bu kuruluşlar arasından tercih edecekleri işletmelere belgeyi almak üzere başvuruda bulunmaya davet ederek belgenin kesinlikle zorunlu olmadığını bildirdi.
Ancak belge sahibi işletmelerin artmasıyla birlikte turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağına inandıklarını belirten Bakan Ersoy, "Bu belgeyi verecek kuruluşlar uluslararası geçerlilikte gerekli akreditasyon standartlarına ve yetkinliğe sahiptir." bilgisini paylaştı.
- Belgeli tesisler Bakanlık sitesinden duyurulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan uygulama ile belge vermeye yetkili akreditasyon firmaları, hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi yapacak. Bu firmalar yapacakları değerlendirmelere ilişkin raporlar düzenleyecek, başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi göndererek, kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetleyecek.
TÜRKAK onaylı denetleme ve belgelendirme işletmeleri dışında bu konuda çalışmak isteyen diğer işletmeler de gerekli yetkinliğe sahip olmaları ve akreditasyonlarının TÜRKAK tarafından teyit edilmeleri halinde denetim yapabilecek. Belgeyi alan tesisler ise Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden ayrıca duyurulacak.
Tesislere gelen konuklar, "Sağlıklı Turizm Belgesi"nde belgenin logosunu, denetime ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı karekod uygulamasını ve denetleyici firmanın logosunu görebilecek.
Konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlayan "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" hakkındaki tüm bilgilere ve kriterlere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının "www.tga.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
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