Tam tahıllı ekmekler, rafine tahıllara (beyaz ekmek gibi) göre daha fazla lif içerir, tokluk hissini artırır ve kan şekeri ile insülin seviyelerini düzenler. Bunlar sağlığınız için faydalı olabilir ama bu faydalar glutensiz beslenme ile ilgili değildir. Glutensiz beslenmek istiyorsanız sadece buğdaydan değil, aynı zamanda arpa ve çavdar gibi tahıllardan da kaçınmanız gerekir.