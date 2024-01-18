Sağlıklı alternatif: Fırında tavuk köftesi tarifi

Sosunu hazırlarken tereyağı ve limon suyunu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte tereyağı tamamen eriyene kadar pişirin. Kıyılmış sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika kadar pişirin. Ateşten alın ve doğradığınız otları ekleyip karıştırın.

Fırından çıkan köftelerin üzerine tereyağlı sosu fırçayla veya kaşıkla sürün. Sıcak köfteleri, kalan otlu tereyağı sosunuzla veya seçtiğiniz bir makarnayla servis edebilirsiniz.

Kaynak: Sally's Baking Recipes