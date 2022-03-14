Sağlıkçıların simgesi Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor

Maske ile siperlik takmaktan yüzünde izler meydana gelen, bu haliyle çektiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca koronavirüsle savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu Bıçak, 14 Mart Tıp Bayramı'na, Covid-19'un gölgesinde buruk giriyor. Tüm sağlık çalışanları için çok yorucu geçen pandeminin bu bayramda bitmesini temenni ettiğini ancak etkilerinin hala sürdüğünü söyleyen Bıçak, şiddet olaylarının da sağlık çalışanlarını çok üzdüğünü belirtti.
'KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN SEDYELERİ KULLANDIK'
Sağlık çalışanlarına şiddetin bitmesini istediklerini belirten Seher Altuncu Bıçak, "Koronavirüsle beraber yoğun bir dönem atlattık. Şu an yoğun bakımlarda eskisi gibi bir yoğunluk yok ama tehlikeyi halen daha atlatmış değiliz. İnsanlardan yine de tedbirli olmalarını istiyoruz. Sağlıkçılar bu dönemde çok yoğun çalışmanın yanı sıra yine şiddete maruz kaldılar. Hasta taşımak için kullandığımız sedyeleri, kendimizi korumak için kullandığımız dönemlerimiz oldu. Meslektaşlarımız, sedyeleri vatandaş şiddetine maruz kalmamak için kapılara dayadılar. Şiddet olayları bizi çok fazla üzüyor, yoruyor ve yaralıyor. Daha sağlıklı ortamda çalışmak istiyoruz ki çok daha verimli olabilelim" diye konuştu.
'BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZLERİ VAR'
Pandemi döneminde zorlu süreçlerden geçtiklerini söyleyen Bıçak, "Simge olarak gösterilen bir fotoğrafım var. Bu pandemi döneminde koronavirüsten korunmak için taktığım maske ve siperliğin izlerinin olduğu bir fotoğraf. Yüzümdeki izlerin hepsinde, bütün sağlık çalışanlarının izleri var. Bütün sağlık çalışanlarını temsil ediyor ama hemşireler koronavirüs ile hep yüz yüze olduk. Sağlık çalışanlarının hepsinin Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
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