Sağlık Bakanlığı’na bağlı hekimlerin döner sermayeden aldıkları sabit ek ödemeye ilişkin daha önce TBMM’ye sunulan kanun teklifi, diğer sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaştığı için geri çekilmişti. Kanun teklifi, üniversiteler dahil kamuda çalışan tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 14 maddeden oluşan teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması öngörülüyor.

Teklife göre, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapanlar dışındaki personele döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme tavan tutarları artırılacak. Ek ödeme tavan tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve tazminat toplamının (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) yüzdesine göre hesaplanıyor. Eski ve yeni oranlar, unvanlara göre şöyle:

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye,

Uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye,

Pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye,

Hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’den 305’e,

Diğer personelde ise yüzde 150’den yüzde 225’e çıkartılacak.

Özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 950 ve 850 oranları beş kat artırılarak uygulanacak. Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis gibi hizmetlerde çalışan personel için ise yüzde 225 oranı yüzde 260 olarak uygulanacak.

Önceki teklifte kapsam dışı bırakılan üniversite personeli de kapsama alındı. Sağlık Bakanlığı personeline paralel şekilde üniversite öğretim üyeleri ve sağlık personelinin sabit ek ödeme tutarları artırıldı.

BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu personeline yapılacak sabit ek ödemeler, döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

DOKTORLARIN EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM

Kamudan emekli olan doktorlara 2018 yılında ödenmeye başlanan ilave ödeme tutarları artırılacak. Makam tazminatı almayan uzman tabip ve diş tabiplerinin ilave ödeme göstergesi 17.000’den 26.000’e, uzman olmayanların göstergesi de 13.000’den 20.000’e çıkartılacak. Böylece emekli aylıklarında sırasıyla 2.119 TL ve 1.648 TL artış olacak. Yirmi beş yıl hizmeti bulunanlar için uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylığı 10.402 TL’den 12.521 TL’ye, uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylığı da 9.460 liradan 11.108 liraya yükselecek.

2018 yılında yapılan bu düzenlemeden sadece 2008 yılından önce memurluğa başlamış hekimler yararlanabiliyor. Teklif, 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayarak 5510 Sayılı Kanuna tabi çalışan hekimlerin de ilave ödemeden yararlanmasını öngörüyor.

Doktorların emekli aylığındaki artış, teklifin yasalaşmasını izleyen ayın başından itibaren aylıklara yansıyacak.

HASTANE BORÇLARINA KISMİ AF

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince sağlık hizmeti verilen dönemde herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan tedavi borçları için ödeme kolaylığı ve af sağlanacak. Borç tutarının yarısını bir yıl içinde taksitle veya peşin ödeyenlerin geri kalan borç ve gecikme faizleri silinecek. Borç tutarı 5 bin lira ve altında olan borçlar ise tümüyle silinecek. Beş bin liranın altındaki borçlar için ödeme yapmak gerekmeyecek.

Peşin ödeme yapanlar hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödeme yapanlar hakkındaki davalar ise ödeme tamamlanıncaya kadar durdurulacak.

"DOĞRU UYGULANIRSA ADALETİ TESİS EDER"

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, pandemi döneminde hastanelerin döner sermaye gelirlerinin azalması nedeniyle sağlık çalışanlarının pandemi boyunca çok büyük ekonomik kayba uğradığını, kazançlarında yüzde 50’ye varan azalma olduğunu söyledi. Durmuş, yasa teklifindeki olumlu adımların, sahadaki mağduriyetin görüldüğü anlamına geldiğini belirtti. Durmuş, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemede hastanelerin gelirlerine bağlı ödeme sisteminden merkezi bütçe ödeme sistemine geçiş öngörüldüğünü, doğru uygulanırsa, yönetmeliklerle delinmezse adaleti tesis edeceğini düşündüklerini ifade etti.