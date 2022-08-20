Sağlık taramasında öğrendi! Selin doktor ağlattı!

Eskişehir İl Ambulans Servisi´nde geçen yıl ilk ataması yapılan Dr. Selin Gizem Kıreli´ye (31) iş için yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi kondu.
BİR YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
DHA'da yer alan habere göre hemen tedavisine başlanan Kıreli´nin hastalığı çok hızlı ilerleyince Ankara´daki özel bir hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli dün hayatını kaybetti.
BABASI TEDAVİSİ İÇİN EVİNİ SATILIĞA ÇIKARMIŞ
Selin Gizem Kıreli´ye, tedavi sürecinde belirli aralıklarla babası ve erkek kardeşinden alınan ilikler nakledildi. Bu kez annesi Leyla Kıreli´den 3´üncü ilik nakli için hazırlık yapan Selin Gizem Kıreli´nin tedavisi için babası Mehmet Kıreli´nin evini satılığa çıkardığı öğrenildi. Ancak 3´üncü nakil gerçekleştirilemeden Kıreli, yaşamını yitirdi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Lösemi hastası kızı İrem Tuzcu ile oda arkadaşı Selin Gizem Kıreli´nin cenazesine katılan Bülent Tuzcu, "Gizem, benim kızımla birlikte Bayındır Hastanesi'nde ilik nakli olmuştu. İkinci kez ilik nakli oldu. Kızımın oda arkadaşıydı. İkisi beraber bayağı uzun bir müddet birlikte kaldı. Kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem'i kurtaramadık.
Kızımla beraber cenazeye geldik. `İlla gidecek misin kızım´ diye sordum. Zaten kardeşi gibi görüyor. Her ikisi de kardeş gibi. Yan yana yattılar. `İlla gideceğim ben onu yalnız bırakmayacağım. Yanına kadar gideceğim göreceğim" dedi. O şekilde geldik biz de" dedi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Doktor Selin Gizem Kıreli´nin cenazesi, memleketi Konya´nın Doğanhisar ilçesi Yenice Mahallesi´ne getirildi. Cenazeye Kıreli'nin ailesi, akrabaları ve meslektaşları katıldı. Kıreli, Eski Camii de kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahalle Mezarlığı´na gözyaşlarıyla defnedildi.
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