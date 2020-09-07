Selçuklu dönemine dayanan tıbbın zamanla ilerleyerek hastane ortamına dönmesine ve ilerleyen zamanlarda büyük çaplı hastanelerin artan hasta sayısına yetersiz kalmıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra sağlık yönünde reformlar yapılmış ve halka daha iyi sağlık hizmeti sunmak adına 1961 yılında sağlık ocakları açılmıştır. 6 Temmuz 2005 çıkan pilot Aile Hekimliği yani Aile Sağlık Merkezi sistemine geçiş sağlanmış ve o tarihten bu yana her geçen gün daha modernize hale getirilerek hizmet vermeye devam etmiştir. Halk arasında hala sağlık ocağı diye adlandırılan Aile Sağlık Merkezleri, köy ve mahalle gibi daha küçük idari yerleşim birimleri için kurulmuştur. Peki, Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor? Sağlık Ocağı saat kaçta kapanıyor? İşte Sağlık Ocağı 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?

Ülkemiz genelinde Sağlık Ocakları 08:00' ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ancak her bireyin bağlı bulunduğu aile hekiminin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından hekiminizin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?

Sağlık Ocakları Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yapmaksızın hizmete devam etmiş ancak hijyen olarak sıkı tedbirler almıştır.

Sağlık Ocağı Öğle Saati Açık mı?

Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Sağlık Ocağı Hafta Sonu Açık mı?

Sağlık ocakları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermezler.

Sağlık Ocağı Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Sağlık Ocakları dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayı hizmet vermezler.

Sağlık Ocağı İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: T.C. Sağlık Bakanlığına Bağlıdır

Sorumlu Kişi: T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Ocağı Adresi: Her mahallenin bir sağlık ocağı olmasından dolayı adresleri farklıdır. Sağlık Bakanlığının İnternet sitesinden ya da Muhtarlıklarınızdan adres ve telefon bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Sağlık Ocağı Telefonu: Her mahallede ki Sağlık Ocaklarının telefonu farklıdır.

İnternet Adresi: www.hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi