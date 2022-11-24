Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy , sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi. İşiten, "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız, Fersoy, "3 değerli dostumuz için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz" dedi
'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.
Sergen Deveci, boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek ameliyat edildi. Deveci, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" dedi.
Yaralılardan Ceyhun Fersoy ile Melis İşiten de peşi sıra yaptıkları açıklamalarda sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Fersoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "3 değerli dostumuz için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz. Onlara ihanet etmeyeceğiz."
Melis İşiten ise şunları söyledi; "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler verdiler/saglik-durumlariyla-ilgili-bilgiler-verdiler-3541734-magazin
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.