Sağlık çalışanlarını kızdıran 6. Sınıf sorusu

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Bahçeşehir Koleji’nin 6. sınıf hafta sonu Sosyal Bilgiler ödevleri içinde yer alan testteki bir soru tartışılıyor. Sosyal medyada da gündem olan soru, hem velilerden hem de sağlık çalışanlarından tepki çekti. Çok tartışılan soruda annesiyle birlikte randevu alarak gittiği hastanede bir saat beklemesine rağmen muayene olamayan bir öğrencinin, yaşadığı sorun karşısında hangi kuruma başvurması gerektiği soruluyor. Bu soruyla doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının hedef gösterildiği eleştirileri karşısında Bahçeşehir Koleji yönetimi bir özür mesajı yayınladı.

OKUL ÖZÜR DİLEDİ

Bahçeşehir Koleji, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: ‘Bilgi ve fedakârlıkları ile gece gündüz yaşam kurtarmak için çalışan, pandemi döneminin başından bu yana kendi hayatlarını bir yana bırakarak insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımızın hep olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Öğrencilerimizin, akademik başarılarının yanında toplumsal değerlerinin farkında, yaşam becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmesi bizim en önemli önceliklerimizdendir.

6. sınıf hafta sonu ödevlerimiz içinde yer alan ve öğrencilerimize sağlık sistemimizde aksaklıklar olduğunu düşündürecek ifadeler yer aldığı gerekçesiyle sosyal medya platformlarında eleştirilen soru ile ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.

Sosyal medyada bazı sağlık çalışanı velilerimiz tarafından hassasiyetle karşılanan soru; bir öğrencinin randevu alarak annesiyle hastaneye gitmesini ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir süre bekledikleri halde muayene olamadıkları ifade etmektedir. Öğrencilere bu tür bir aksaklık karşısında hangi kuruma başvurmaları gerektiği sorulmuş ve şıklarda da çeşitli devlet kurumlarının isimleriyle birlikte başvuru numaraları verilmiştir. Tüm yayınlarımız, hafta sonu ödevlerimiz ve öğrencilerimizle paylaştığımız her türlü materyal; alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından hazırlanmakta, yine alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından akademik ve pedagojik olarak titizlikle incelenerek yayımlanmaktadır. Bahçeşehir Koleji olarak eğitimimiz, ilke ve değerlerimiz ışığında şekillenmektedir. Eğitim anlayışımızı en iyi bilen ve güvenen siz değerli velilerimize dikkatiniz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Toplumumuzun en değerli üyelerinden olan fedakâr sağlık çalışanlarımıza yönelik hassasiyet yaratan söz konusu soru için özürlerimizi iletiriz.’