Sağlık çalışanına hasta yakınlarından saldırı!

Olay, dün öğle saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Hastanede bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mehmet Sayan'ın yanına giden hasta yakınları, sıra nedeniyle tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakını 3 kişi, Sayan´a saldırdı. Kavgada yaralanan Mehmet Sayan, saldırının ardından darp raporu alarak emniyete gidip şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şikayet üzerine hasta yakınları İ.Ş., A.Ş. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı.