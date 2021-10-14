Bakanlığın o uygulaması, inme geçirenlere vakit kazandırıyor

AA

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, dokuz ay önce Atatürk Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan İnme Merkezi'nde 2 doktor ve 20 personel görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnme 112 " mobil uygulamasıyla inme riski olan hastalar, en kısa sürede İnme Merkezi'ne naklediliyor.

Önceden bilgi alan İnme Merkezi ekipleri, hasta gelmeden hazır halde bulundukları için tedavi süreci hızlanıyor.

Uygulama sayesinde zaman kazanan ekipler, hızlı bir şekilde anjiyo yöntemiyle de inme geçiren hastayı tedavi ediyor.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde inme geçiren ve yürüme yetisini kaybeden Mustafa Işık (73), 112 Acil Servis ekiplerince İnme Merkezi'ne getirildi.

Burada anjiyo olan Işık, tedavi sonrası iyileşerek sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

"10 GÜN ÖNCE BURAYA FELÇLİ GELDİM, ŞU AN SIHHATİME KAVUŞTUM"

Mustafa Işık, mutfakta yemeğini yedikten sonra kriz geçirdiğini söyledi. Işık, durumu fark edince cam kavanozla yere vurarak alt kattaki komşusuna sesini duyurmaya çalıştığını anlatarak, "Allah razı olsun, alt katta oturan ev sahibim geldi. Bende güç kuvvet diye hiçbir şey kalmadı, sağlık ekipleri geldi beni aldı. Daha sonra yoğun bakıma alınmışım. Beyin felci geçirmişim, Allah bin kere razı olsun, doktorlarımız sayesinde ve Allah'ın verdiği şifa ile sıhhatime kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin, Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin, Allah'ın melekleri korusun. Şimdi çok çok iyiyim, arada sırada yürüyüş yapıyorum, refakatçim bana çok iyi bakıyor. 10 gün önce buraya felçli geldim, şu an sıhhatime kavuştum, yürüyebiliyorum" diye konuştu.

"BEYİNDE DAMAR TIKANIKLIĞI OLDUĞUNDA SAATİN DAKİKALARIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Nöroloji Uzmanı Dr. Özcan Kocatürk, tıkalı damara çok çabuk bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Beyinde damar tıkanıklığı olduğu zaman saatin, dakikaların önemi çok büyük. Her dakika beyin hasar görmeye devam ediyor. Bu tıkalı damarı ne kadar erken sürede açarsak beyindeki hasarlanma duruyor. Burada önemli olan tıkalı damarı uygun sürede en erken şekilde açmaktır. Uygulamanın bize kattığı en önemli şey, biz hastanın bize geleceğini biliyoruz. Yani ilçeden ve kaç kilometreden gelirse gelsin bizi öncesinden bilgilendiriyorlar, biz de hazır oluyoruz."

Mustafa Işık'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kocatürk, ilk geldiğinde konuşmakta zorlandığını ve yüzünde felç olduğunu bildirdi.

Işık'ın beyninde damar tıkanıklığının olduğunu ve anjiyo yaparak tedavi altına aldıklarını söyleyen Kocatürk, "Hastanın damarı uygun bir şekilde açıldı. Ertesi gün de hastanın sol tarafına tekrar kuvvet gelmeye başladı. Şu an için hastamızın durumu iyi. Kardiyak ritim bozukluğu olduğu için normal serviste birkaç gün beklemek zorunda kaldı. Onunla ilgili tedavisine devam ediliyor, felçten eser kalmadı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Teknisyeni Gülsüm Gökçe de uygulamanın kendilerine çok kolaylık sağladığını dile getirdi.

Gökçe, hastanın inme geçirdiğini anladıkları an, telefonlarından uygulamaya giriş yaparak tedavi sürecini başlattıklarını anlatarak, "Mustafa beyi evinden aldığımızda uygulamaya bilgileri girdiğimiz için hastanemizin bilgisi oldu. Hastayı hastaneye getirdiğimizde inme merkezindeki görevliler bizi karşıladılar. Bu sayede işimiz çok daha kolaylaştı, uygulama sayesinde zaman kazandık ve çok faydalı oldu" dedi.