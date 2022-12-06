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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, anlaşma yenilendi mi?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum gündeme geldi. Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarına çevrilirken "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş: 06.12.2022 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusu sonrasında gündemdeki yerini aldı. Sağlık çalışanları alacakları promosyona ilişkin detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri  hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK AÇIKLAMASI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerine yer verdi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadelerini kullandı.

  • Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

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