Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi | 2022 - 2023 Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri, yılbaşına sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi için Ziraat Bankası ile anlaşma imzalamıştı. Hemşire, doktor ve hasta bakıcı gibi çeşitli kadrolardan sağlık çalışanlarına ödenecek olan promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş: 27.12.2022 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sağlık çalışanlarına banka promosyonu için, geçtiğimiz aylarda Ziraat Bankası ile 29 bin TL anlaşmaya varılmıştı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin bir kısmı nakit olarak ödenirken bir kısmı ise para puan olarak hesaplara yatırılacak. İşte, 2022 - 2023 Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve şartları...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR? 

    Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

  • Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. 

  • Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sağlık çalışanlarına promosyon ödemeleri Antalya ve Konya gibi bazı illerde başlarken diğer illerin Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri netleşmedi.

    Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak" ifadelerini kullandı.

  • Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. 

  • Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı, birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.”

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.