Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 26 Mart -1 Nisan arasında alınan tercih sonuçlarını resmi internet sayfasında paylaştı. 14 bin sözleşmeli personel görevlerine başlayabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "26 Mart- 1 Nisan arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.Sonuçların sağlık camiasına ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." mesajı ile duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI

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