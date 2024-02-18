Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını açıklamıştı. Açıklama sonrasında, "Sağlık personeli alımı ne zaman, branş kadro dağılımı ve şartları nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurularında merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin personel alımı yapılacağını açıklaması sonrasında Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru şartları ve süreç hakkında sorgulamalar hız kazandı. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ PERSONEL ALACAK
Geçtiğimiz günlerde İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KILAVUZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Şubat'ta düzenlenen kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, yeni istihdam edilecek 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını açıkladı.
Koca, “Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" diye konuştu.
BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.
2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.