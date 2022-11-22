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Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu İŞKUR'a gönderildi! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başlıyor! Başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alımı son dakika gelişmeleri Bakan Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. 'Beyaz Reform' kapsamında yapılacak olan 85 bin personel alımının ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanının atanacağı belirtildi. Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ile ilgili detaylar...

Giriş: 22.11.2022 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı personel alımı branş-kadro dağılımı ve şartları adayların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR' gönderildi" dedi. İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurularına ilişkin detaylar...

  • BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA SAĞLIK PERSONELİ ALIMI AÇIKLAMASI!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alımı için, "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELERDİR?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. 85 bin kadrodan ilk etapta 42 bin 500 personelin alımı gerçekleştirilecek.

  • "DOĞRUDAN ATAMA YAPACAĞIZ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, "11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullanmıştı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

    31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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