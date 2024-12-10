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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı

        Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Alıma ilişkin karar 10 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda kadro ve branş dağılımı bilgisine yer verilirken gözler ise başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek bu alımla ilgili olarak ''Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 08:15 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:15
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı çeşitli branşlarda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Alıma ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu noktada gündeme gelen ‘’2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?’’ sorularının yanıtı için gözler bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı süreciyle ilgili detaylar…

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

          Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sağlık personeli alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verildi.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

          Yayımlanan kararda Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı bilgisine yer verildi. Karara göre bakanlık bünyesinde;

          1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

          Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, özel ve genel başvuru şartları gibi detaylar başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

          Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuru tarihleri başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

          Daha önceki alımlarda başvurular ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilmişti. Bu yıl da sözleşmeli personel alımı başvuru işlemlerinin ÖSYM üzerinden yapılması bekleniyor.

        • 6

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

          Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları kılavuz ile birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek.

          Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.

          Bu yıl da benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

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