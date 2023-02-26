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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başladı mı, ne zaman, hangi gün yapılacak? Kadro branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından gözler Sağlık Bakanlığı personel alımının ikinci aşamasına çevrildi. Konuyla ilgili merak edilen, “Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başladı mı, ne zaman, hangi gün yapılacak? Kadro branş dağılımı belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Giriş: 26.02.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadeleri ile 85 bin sağlık çalışanı alınacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından arama motorlarında araştırılan, “Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başladı mı, ne zaman, hangi gün yapılacak? Kadro branş dağılımı belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. 

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

    SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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