Korona virüsle mücadele kapsamında en yoğun mesaiyi harcayan sağlık çalışanları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir yeni açıklama daha geldi. Vatandaşları aşıları olması için sağlık kuruluşlarına çağıran Erdoğan, 40 bin yeni sağlık personeli alınacağı müjdesini verdi.

Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ÖSYM kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: 40 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Kabine toplantısında korona virüsle mücadele konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağı çekeceğiz. Elbette bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir, inşallah bunların önüne geçecek tedbirleri en kısa sürede ortaya koyacağız.

Belirlenen yaş grubunun üzerindeki herkesi özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşılarını olmaları veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını hatırlatmak istiyorum.

Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı için kılavuz henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında haberimizde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN MÜLAKAT OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."