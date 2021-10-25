Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...
NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var uygulaması ile hastaların doğru branşa ve uzmanlık alanına yönlendirilmesi, geçmiş hastalıklarının online olarak kayıt altında tutulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneren, sorgulama verilerini ve muhtemel tanılarını hastanın gideceği doktorla paylaşabilen yapay zeka destekli bir "uzman sistem" (expert system) uygulamasıdır.
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Geçen hafta açtığımız bu uygulamaya 2 milyon giriş oldu. Uygulama kullanıcılara anlayabileceği tıbbi soruları soruyor. Sonra da branş önerisinde bulunuyor. Sistemde hekimin hastayı muayene ettiği zaman, verilen cevaplar da görülüyor. Bundan sonraki süreçte, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini daha etkin planlamayı hedefliyoruz. Sistem hekimlere de yardımcı olacak. Neyim Var sistemi, hekimin tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız" diye konuştu.
NEYİM VAR UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Sisteme giriş yapmak için http://www.neyimvar.gov.tr bağlantısını kullanarak, sistemin "Giriş" sayfasında bulunan "e-Nabız ile Giriş" düğmesine tıklayınız.
"e-Nabız ile Giriş" butonuna tıkladığınızda e-Nabız uygulaması giriş sayfası açılacaktır. E-Nabız'a giriş yöntemlerinden biri ile giriş yapınız.
e-Nabız uygulamasında bulunan "NeyimVar Giriş" bağlantısına tıklayınız. Neyim Var Ayrıntılı Onam Formu" sayfasına yönlendirileceksiniz.
Sisteme giriş yapmak için http://www.neyimvar.gov.tr bağlantısını kullanarak, "Giriş" sayfasında bulunan "e-Devlet ile Giriş" düğmesine tıklayınız.
"e-Devlet ile Giriş" butonuna tıkladığınızda e-Devlet uygulaması giriş sayfası açılacaktır. E-Devlet'e giriş yöntemlerinden biri ile giriş yapınız.
e-Devlet uygulamasında "T.C. Kimlik No" ve "e-Devlet Şifresi" bilgileri girildikten sonra "Giriş Yap" düğmesine tıklayınız. e-Devlet uygulamasında "Onayla" butonuna tıklayınız.
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