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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan "Dünya Emzirme Haftası"na ilişkin açıklama | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan "Dünya Emzirme Haftası"na ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanlığı, anne sütünün bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların riskini azalttığına dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:10
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        Bakanlık'tan "Dünya Emzirme Haftası"na ilişkin açıklama
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        Sağlık Bakanlığı'ndan "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, hayatlarının ilk 6 ayında sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin oranını artırma çalışmaları, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında yürütülüyor.

        Programa göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6'ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 ve üstü yaşa kadar devam ettirilmesi ve böylece tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması amaçlanıyor.

        "BAŞARILI EMZİRMENİN 10 ADIMI" STRATEJİSİ

        Sağlık Bakanlığınca emzirmenin korunması ve desteklenmesi amacıyla "Başarılı Emzirmenin 10 Adımı" stratejisi de oluşturuldu. Bu strateji kapsamında annelerin emzirme konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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        Annelerin bebekleriyle bir arada tutulmasının önemi, doğru emzirme tekniği, anne sütünün korunması ve saklanması, emzik ve biberon kullanımının zararları gibi birçok konuda hem sağlık personelini hem de anneyi ve aileyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanan adımlar, bakanlığa ait tüm sağlık tesislerinde yer alıyor.

        Doğum hizmeti veren hastanelerde, gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli eliyle anneleri bebeklerini emzirmeleri konusunda destekleyen hastanelere de bakanlıkça "Bebek Dostu Hastane" unvanı veriliyor.

        BEBEĞİN İLK 6 AY İHTİYACI OLAN TÜM BESİN ÖGELERİNİ KARŞILAR

        Açıklamada, anne sütü ve emzirmenin önemine ilişkin bilgilere de yer verildi.

        Her annenin sütünün kendi bebeği için en uygun bileşimde ve yeterli miktarda olduğu belirtilerek, anne sütünün her zaman hazır, temiz ve uygun ısıda olduğu vurgulandı.

        Anne sütünün bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan tüm besin ögelerini yüzde 100 karşıladığı, sindiriminin kolay olduğu, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği aktarılarak, anne sütünün ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların riskini de azalttığına dikkat çekildi.

        "OBEZİTEYE KARŞI KORUR"

        Anne sütüyle beslenmenin ileride obeziteye karşı koruduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anne sütü alan bebeklerde karın ağrısı, gaz, pişik, kabızlık daha az görülür. Bebeğin zihinsel ve duygusal zekasının gelişimini olumlu yönde etkiler. Anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, bebeğin daha çabuk uykuya dalmasını sağlar, ağrısı varsa azaltır. Bebeğin doğuştan gelen doğal emme refleksini kullanmaya başlayarak beslendiğini keşfetmesi ve annesinin kollarında olduğunu hissetmesi bebekte güven duygusunu oluşturmaktadır. Bu durum bebeğin psikolojik durumunu direkt etkileyerek öz güvenini geliştirmektedir. Anne için de emzirme döneminde salgılanan hormonlar sayesinde depresyon riski azalır."

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