Instagram'a erişim kapatıldı, ünlüler paylaşımsız kaldı
Instagram'a erişim engeli getirilmesi, en çok bu platforma bağımlı olan, paylaşımlarını yaşamlarının bir parçası haline getiren ünlüleri etkileyecek. Yediğini - içtiğini, gezdiğini - giydiğini anbean paylaşan ünlülerin ne yapacağı merak konusu oldu. Başka bir platforma mı yönelecekler yoksa paylaşımsız yaşamaya mı alışacaklar?
Güne sosyal medya paylaşımlarıyla başlayanlar, sabah yataklarından kalktığı anda şoke oldu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK tarafından yapılan açıklamada: "Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.
Erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Gün içinde yaşadıklarının birçoğunu Instagram'da paylaşan, paylaşımlarını yaşamlarının bir parçası haline getiren, tanıtımlarıyla kazanç sağlayan ünlülerin şimdi ne yapacağı merak konusu oldu.
Bu konuda en çok merak edilen ünlü ise 8 Hollywood yıldızını bile geride bırakan takipçi rekortmeni Hande Erçel...
Hande Erçel, Instagram'a erişim engeli getirilmeden önce Mykonos tatilinden fotoğraflar paylaştı.
Zira Hande Erçel, ünlüler arasında Instagram'ı en çok kullanan, yediğini - içtiğini, gezdiğini - giydiğini neredeyse anbean paylaşan ünlülerin başında geliyor.
En çok takipçisi olan ünlüler şöyle;
KADIN ÜNLÜLER
• HANDE ERÇEL
Takipçi Sayısı… 32.1 milyon
• DEMET ÖZDEMİR
Takipçi Sayısı… 16.2 milyon
• NESLİHAN ATAGÜL
Takipçi Sayısı... 14.1 milyon
• FAHRİYE EVCEN
Takipçi Sayısı… 13.7 milyon
• SERENAY SARIKAYA
Takipçi Sayısı… 10.5 milyon
• AFRA SARAÇOĞLU
Takipçi Sayısı… 9 milyon
• ELÇİN SANGU
Takipçi Sayısı… 8.7 milyon
• MERYEM UZERLİ
Takipçi Sayısı... 7.6 milyon
• ASLI ENVER
Takipçi Sayısı... 6.6 milyon
• AYÇA AYŞİN TURAN
Takipçi Sayısı… 6.6 milyon
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de Instagramsever ünlüler arasında yer alıyor.
ERKEK ÜNLÜLER
• BURAK ÖZÇİVİT
Takipçi Sayısı… 25.1 milyon
• MURAT BOZ
Takipçi Sayısı… 11.4 milyon
• KEREM BURSİN
Takipçi Sayısı… 11.2 milyon
• CAN YAMAN
Takipçi Sayısı… 10.6 milyon
• ARAS BULUT İYNEMLİ
Takipçi Sayısı… 10.4 milyon
• ÇAĞATAY ULUSOY
Takipçi Sayısı… 10 milyon
• BARIŞ ARDUÇ
Takipçi Sayısı… 7 milyon
• CEM YILMAZ
Takipçi Sayısı… 5.7 milyon
• ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Takipçi Sayısı… 5.3 milyon
• KIVANÇ TATLITUĞ
Takipçi Sayısı… 4.6 milyon
Instagram'da sık sık paylaşımda bulunan bir diğer ünlü isim olan Demet Özdemir, takipçi sayısı açısından Hande Erçel'in ardından ikinci sırada yer alıyor.