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        Haberler Magazin Instagram'a erişim kapatıldı, ünlüler paylaşımsız kaldı - Magazin haberleri

        Instagram'a erişim kapatıldı, ünlüler paylaşımsız kaldı

        Instagram'a erişim engeli getirilmesi, en çok bu platforma bağımlı olan, paylaşımlarını yaşamlarının bir parçası haline getiren ünlüleri etkileyecek. Yediğini - içtiğini, gezdiğini - giydiğini anbean paylaşan ünlülerin ne yapacağı merak konusu oldu. Başka bir platforma mı yönelecekler yoksa paylaşımsız yaşamaya mı alışacaklar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:57
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        Paylaşımsız kaldılar
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        Güne sosyal medya paylaşımlarıyla başlayanlar, sabah yataklarından kalktığı anda şoke oldu.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK tarafından yapılan açıklamada: "Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.

        Erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        Gün içinde yaşadıklarının birçoğunu Instagram'da paylaşan, paylaşımlarını yaşamlarının bir parçası haline getiren, tanıtımlarıyla kazanç sağlayan ünlülerin şimdi ne yapacağı merak konusu oldu.

        Bu konuda en çok merak edilen ünlü ise 8 Hollywood yıldızını bile geride bırakan takipçi rekortmeni Hande Erçel...

        Hande Erçel, Instagram'a erişim engeli getirilmeden önce Mykonos tatilinden fotoğraflar paylaştı.

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        Zira Hande Erçel, ünlüler arasında Instagram'ı en çok kullanan, yediğini - içtiğini, gezdiğini - giydiğini neredeyse anbean paylaşan ünlülerin başında geliyor.

        En çok takipçisi olan ünlüler şöyle;

        KADIN ÜNLÜLER

        • HANDE ERÇEL

        Takipçi Sayısı… 32.1 milyon

        • DEMET ÖZDEMİR

        Takipçi Sayısı… 16.2 milyon

        NESLİHAN ATAGÜL

        Takipçi Sayısı... 14.1 milyon

        • FAHRİYE EVCEN

        Takipçi Sayısı… 13.7 milyon

        • SERENAY SARIKAYA

        Takipçi Sayısı… 10.5 milyon

        • AFRA SARAÇOĞLU

        Takipçi Sayısı… 9 milyon

        • ELÇİN SANGU

        Takipçi Sayısı… 8.7 milyon

        MERYEM UZERLİ

        Takipçi Sayısı... 7.6 milyon

        ASLI ENVER

        Takipçi Sayısı... 6.6 milyon

        • AYÇA AYŞİN TURAN

        Takipçi Sayısı… 6.6 milyon

        Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de Instagramsever ünlüler arasında yer alıyor.

        ERKEK ÜNLÜLER

        • BURAK ÖZÇİVİT

        Takipçi Sayısı… 25.1 milyon

        • MURAT BOZ

        Takipçi Sayısı… 11.4 milyon

        • KEREM BURSİN

        Takipçi Sayısı… 11.2 milyon

        • CAN YAMAN

        Takipçi Sayısı… 10.6 milyon

        • ARAS BULUT İYNEMLİ

        Takipçi Sayısı… 10.4 milyon

        • ÇAĞATAY ULUSOY

        Takipçi Sayısı… 10 milyon

        • BARIŞ ARDUÇ

        Takipçi Sayısı… 7 milyon

        • CEM YILMAZ

        Takipçi Sayısı… 5.7 milyon

        • ENGİN ALTAN DÜZYATAN

        Takipçi Sayısı… 5.3 milyon

        • KIVANÇ TATLITUĞ

        Takipçi Sayısı… 4.6 milyon

        Instagram'da sık sık paylaşımda bulunan bir diğer ünlü isim olan Demet Özdemir, takipçi sayısı açısından Hande Erçel'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

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        #Instgram çöktü mü
        #Hande Erçel
        #Burak Özçivit

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