Sağlık Bakanlığı İŞKUR ortaklığı ile personel alımı yapacağını duyurmasının ardından yüzlerce vatandaş İŞKUR'da işçi alımı başvuru formu doldurmuştu. Hemen ardından gözler kura sonuçlarının açıklanmasındaydı. Bugün saat 20.00'da Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını nasıl öğrenebileceksiniz? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İŞKUR tarafından yapılan kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlandı. Yüzlerce vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği kura sonuçlarına ulaşmak için https://iscisonuc.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresi üzerine tıklayarak, TC Kimlik numaranızı, baba adınızı ve doğum tarihinizi girerek kontrol edebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇ SAYFASI

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KURA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kura çekimi, 15 Ocak tarihinde Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti.

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında; Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel),Güvenlik Görevlisi (Silahsız),Klinik Destek Elemanı (Hastane),Şoför (Yolcu Taşıma),Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi statüsünde 6 bin 409 kişi istihdam edilecek.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak, münhal kadronun dört katı asil ve yedek kişi sayısının yer aldığı kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti.