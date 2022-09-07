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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı ile engelli personel/işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı engelli personeli alımı kura çekimi sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alımı başvuruları 15-19 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekilişi bugün noter huzurunda tamamlandı. Adaylar Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları sorgulama

07.09.2022 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • İŞKUR üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimine çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı 1356 engelli işçi alımı için kura çekimi bugün yapıldı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından başvuruda bulunan binlerce aday "Sağlık Bakanlığı engelli personel/işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI 

    15–19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanan başvuruların ardından kura çekilişi 6 Eylül Salı günü saat 10:00’da noter huzurunda tamamlandı. 

    KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI

    Sağlık Bakanlığı sürekli engelli işçi alımı çekilişi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak. Çekiliş tekrarını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

    2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

    18 yaşını tamamlamış olmak.

     

  • İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

    Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

    Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

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