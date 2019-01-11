Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu şu an en çok aranan konu başlıklarından biri oldu. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl bazı kadrolarında personel alımını yapacağını ve alımları İŞKUR üzerinden yapılacağını duyurdu. Milyonlarca kişinin İŞKUR'a başvurusunun ardından şimdi gözler kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağında oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. İŞKUR tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresine tıklayarak öğrenebilecek.

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfada yer alan TC Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Tarihi kutucuklarına bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Ardından 'I'm not a robot' (Ben robot değilim) kutucuğuna tıklayarak sizin için açılan sayfadaki yerleri işaretleyerek sonuç sayfasına ulaşıp kura sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

KPSS kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR taradından belirlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilen kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.