KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI



Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.



Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans),