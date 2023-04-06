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Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuruları 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında alındı. Tercihlerin sona ermesinin ardından adayların gözü "Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...

Giriş: 06.04.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı tercih süreci 3 Nisan itibarıyla sona erdi. Sağlık Bakanlığı 31 bin 900 personel alımı tercihlerinin sona ermesiyle sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları hakkında son bilgiler...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2023/5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat bir önceki tercihler 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; 2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

    Adaylar yerleştirme sonucunu ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

  • KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

    Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

    Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

    Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), 

  • Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans), 

  • Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans), 

  • Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim), Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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