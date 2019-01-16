Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarını internet üzerinden duyurdu. Güvenlik görevlisi, ambülans şoförü, elektrikçi gibi birçok farklı branşta sürekli işçi alımı yapan Sağlık Bakanlığı'nda kura heyecanı yaşandı. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığı, kura çekimi sonuçları resmi sitesinden açıklandı. Katılımcılar, Kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Başvuru sayısının çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmadı.

İŞÇİ ALIMI KADROLARI

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel),Güvenlik Görevlisi (Silahsız),Klinik Destek Elemanı (Hastane),Şoför (Yolcu Taşıma),Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi alımı için İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda kura ile belirlenecektir.