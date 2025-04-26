Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kadro branş dağılımı belli oldu mu?
Habertürk TV'de canlı yayına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık bünyesine hekim dışı 37 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, sürece ilişkin başvuru tarihi ve kadro branş dağılımı gündemdeki yerini aldı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman, kadro branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" İşte Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih...
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Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de canlı yayına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürece ilişkin başvuru takvimi ve kadro branş dağılımının ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunun ardından netlik kazanması bekleniyor. Peki, "Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...
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SAĞLIK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız."
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GÖZLER BAŞVURU KILAVUZUNDA!
"Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."
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19 bin kişi için ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun 28 Nisan Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
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KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Kılavuz ile birlikte detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.