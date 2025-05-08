Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alıyor: Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 3.658 personel alıyor. 5 Mayıs'ta başlayan başvuru sürecinde adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Adaylar herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın doğrudan kura ile atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı nedir? İşte, iş alımına dair detaylar...
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Sağlık Bakanlığı, 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapıyor. 9 Mayıs'ta sonlanacak başvuru süreci sonrasında adaylar noter huzurunda yapılacak kura ile seçilecek. Kura saati ve tarihi hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak. Bakanlıkta işçi olarak çalışmak isteyen adayların 40 yaşını doldurmamış olması ve istenilen bölümden mezun olması gibi şartları sağlaması gerekiyor. Peki, kimler başvur yapabilir, şartları nelerdir? İşte, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımına dair tüm detaylar...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'na; klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve aşçı olmak üzere toplamda 3.658 kişi alınacak.
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NOTER KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Şu anda açıklanan bir kura tarihi ve saati bilgisi yok.
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KİMLER 3.658 İŞÇİ ALIMINA BAŞVURABİLİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.