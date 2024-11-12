Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda ÖSYM başvuru kılavuzu da merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kararı geçtiğimiz süreçte Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Buna göre farklı branşlarda 36 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ile beraber diğer detaylar da belli oluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte kadro ve branş dağılımı bilgisi...